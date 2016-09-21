أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستدعى عاملا اتهم شابا بالزواج من ابنته بعقد مزور حرره صديقه

Google+ Print
النيابة تستدعى عاملا اتهم شابا بالزواج من ابنته بعقد مزور حرره صديقه النيابة تستدعى عاملا اتهم شابا بالزواج من ابنته بعقد مزور حرره صديقه

>كتب أحمد الجعفرى

استدعت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة عاملا اتهم زوج ابنته وصديقه بالنصب والاحتيال والتزوير، وتحرير عقد زواج مزور، حرره صديقه الذى انتحل صفة مأذون، لسماع أقواله حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، ومن المقرر أن يتم استدعاء الفتاة لسماع أقوالها حول الواقعة بعد إدلاء الأب بأقواله أمام النيابة.

 

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من عامل اتهم فيه زوج ابنته بخداعه والنصب عليه، واستعانته بأحد أصدقائه الذى انتحل صفة مأذون وقام بتحرير عقد مزور لزواج ابنته، وأنه حينما توجه إلى مكتب التوثيق عقب أسبوعين من الزواج للحصول على نسخة من "القسيمة" فوجئ بعدم وجود عقد زواج رسمى محرر باسم نجلته وزوجها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365