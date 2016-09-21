النيابة تستدعى عاملا اتهم شابا بالزواج من ابنته بعقد مزور حرره صديقه

استدعت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة عاملا اتهم زوج ابنته وصديقه بالنصب والاحتيال والتزوير، وتحرير عقد زواج مزور، حرره صديقه الذى انتحل صفة مأذون، لسماع أقواله حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، ومن المقرر أن يتم استدعاء الفتاة لسماع أقوالها حول الواقعة بعد إدلاء الأب بأقواله أمام النيابة.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من عامل اتهم فيه زوج ابنته بخداعه والنصب عليه، واستعانته بأحد أصدقائه الذى انتحل صفة مأذون وقام بتحرير عقد مزور لزواج ابنته، وأنه حينما توجه إلى مكتب التوثيق عقب أسبوعين من الزواج للحصول على نسخة من "القسيمة" فوجئ بعدم وجود عقد زواج رسمى محرر باسم نجلته وزوجها.