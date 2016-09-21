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نيابة الوراق تقرر حبس سباك ٤ أيام لاتهامه بهتك عرض طفلة

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نيابة الوراق تقرر حبس سباك ٤ أيام لاتهامه بهتك عرض طفلة نيابة الوراق تقرر حبس سباك ٤ أيام لاتهامه بهتك عرض طفلة

>كتب سليم على

أمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار عمرو البنا، بحبس سباك 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة هتك عرض طفلة بدائرة القسم.

 

وكشف تحقيقات النيابة عن أن المتهم قام بتحريض الفتاة على الهروب معه بعد أن تبين أن الطفلة حامل فى 3 أشهر، حيث وجه والد الفتاة له اتهامًا بخطف ابنته وهتك عرضها وبسؤال الطفلة خلال التحقيقات التى أشرف عليها محمد حامد، قالت إن المتهم لم يهتك عرضها وأن العلاقة حدثت بإرادتها ووجهت له النيابة تهمة هتك عرض طفلة.

 

كان اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد عمرو حافظ مأمور قسم الوراق، يفيد بورود بلاغ من والد فتاة يدعى "م.م" يفيد بقيام شاب بالهروب مع ابنته القاصر "م.م" 15 عامًا، منذ 3 أشهر، دون إرادتها والزواج بها وحملها منه.

 

وعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث الوراق، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأنه تقدم لخطبة الفتاة عدة مرات إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب أهلها، فاتفقا على الهرب سويا والزواج وذلك برغبتها وبسؤالها كذلك أيدت نفس أقواله.

 


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