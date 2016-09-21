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بالفيديو..حريق في 4 مستودعات في الصناعية الجديدة بعجمان

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بالفيديو..حريق في 4 مستودعات في الصناعية الجديدة بعجمان بالفيديو..حريق في 4 مستودعات في الصناعية الجديدة بعجمان

شب حريق ظهر اليوم في 4 مستودعات تتبع لاحدى الشركات الكبرى في منطقة الصناعية الجديدة  بعجمان ، وفور تلقي البلاغ هرعت قوات الدفاع المدني الى موقع الحادث وشارك في اطفاء الحريق الذي خلف دخانا كثيفا في سماء المنطقة ، 3 مراكز للدفاع المدني تتبع للإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان ، إضافة إلى دفاع مدني الشارقة وتم السيطرة على الحريق.

 ولم ينجم عن الحريق وقوع إصابات وقدرت الخسائر بالمتوسطة ، وتم الانتهاء من تبريد الموقع وتسليمه إلى القيادة العامة لشرطة عجمان.

وحول ملابسات الحادث أفاد العقيد ناصر الزري ، رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة للدفاع المدني أن الحريق شب في 4 مستودعات وتم حصره في مستودعين  لصناعة الملابس الجاهزة ، وتم مكافحة الحريق بمشاركة كل من مراكز الصناعية ، الجرف ، الادارة العامة للدفاع المدني اضافة الى اسناد من الادارة العامة للدفاع المدني في الشارقة ، وتم السيطرة على الحريق واخماد النيران ولا توجد اصابات بشرية .

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