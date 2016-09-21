اليونان ترفض طلبات لجوء قدمها 3 جنود أتراك

أكدت مصادر في الشرطة اليونانية، اليوم الأربعاء، أن اليونان رفضت طلبات لجوء قدمها 3 جنود أتراك من بين ثمانية جنود فروا من بلادهم بعد محاولة الانقلاب في يوليو الماضي.

وذكرت قناة «العربية الحدث» أن تركيا قد طلبت رسميا ترحيل 8 أشخاص ووصفتهم بأنهم “خونة” و”عناصر إرهابية”، فيما نفى الجنود أي تورط لهم في محاولة الانقلاب.

وقال مسؤول يوناني أن الجنود الثلاثة مثلوا أمام مجلس اللجوء فى أثينا برفقة محاميتهم، حيث يمكنهم الطعن في القرار الصادر ضدهم، بينما لم يتضح متى ستصدر القرارات الخاصة بالخمسة جنود الآخرين.

وكان الجنود الثمانية قد فروا في طائرة هليكوبتر من طراز «بلاك هوك» إلى شمال اليونان في 16 من يوليو الماضى، بعد ساعات من فشل محاولة للإطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وطلبوا اللجوء بعد وصولهم، لكنهم احتجزوا وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدة شهرين لإدانتهم بدخول البلاد بشكل غير قانوني.

أ ش أ