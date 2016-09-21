رئيس «النواب»: مصر حريصة على تنمية إثيوبيا بقدر حرصها على حياة المصريين

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، كلًا من سفير كازاخستان بالقاهرة، بيريك أريان، والسفير الإثيوبي، محمود ديرير، لبحث سبل دعم العلاقات بين مصر وكازاخستان وإثيوبيا، خاصة في المجالات البرلمانية.

وأكد «عبدالعال»، خلال اللقاء، حرص مصر على تنمية إثيوبيا بقدر حرصها على الحياة للشعب المصري، مشددًا على ضرورة فتح آفاق أرحب للعلاقات بين البلدين الشقيقين على كل الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني.

من جهته، رحب محمود ديرير، السفير الإثيوبي في القاهرة، بلقاء رئيس مجلس النواب المصري، مؤكدًا على جذور العلاقات التي تجمع الدولتين والشعبين الشقيقين.

وعلى صعيد آخر، أشاد سفير كازاخستان في القاهرة، بيريك أريان، بالتقدم المتحقق في العلاقات المصرية الكازاخية، والتي كانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أبرز مؤشراته، متمنيًا تطوير مزيد من العلاقات في كل المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.

أ ش أ