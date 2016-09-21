المؤبد لـ5 متهمين سرقوا سيارة محملة بالأخشاب بالإكراه‎ في سوهاج

مراسل «ONA»:

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأربعاء، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بسرقة سيارة محملة بالخشب بداخلها 3 أشخاص ومبلغ 25 ألف جنيه منهم بالإكراه تحت تهديد السلاح على طريق قرية جزيرة شندويل بدائرة مركز سوهاج .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المجنى عليهم “حسين.ح”، و”السيد.ب” و” بشير.م”، مفاده أنهم أثناء سيرهم على طريق قرية جزيرة شندويل بسيارة محملة بالأخشاب خرج عليهم المتهمون بالأسلحة الآلية وقاموا بتهديدهم واستولوا منهم على السيارة ومبلغ مالى قدره 25 ألف جنيه .

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المبلغين، وبعد إعداد كمين تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلا عصابيا للسرقة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.