وزير داخلية الكويت يتعهد بالقضاء على الإرهاب قبل الوصول إلى البلاد

تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد الصباح، الأربعاء، بالقضاء على الإرهاب “في عقر داره”، وعدم الانتظار ليأتي إلى أرض الكويت.

وقال الوزير الكويتي خلال افتتاح بطولة الفنون القتالية المتنوعة الأولى للقوات الخاصة بمعسكر قوات الأمن الخاصة إن “الكويت لن تنتظر الإرهاب يصل إليها وستواجهه وتقضي عليه في عقر داره بالإيمان أولا بالله ثم بدعم وثقة القيادة السياسية بأبنائها في القطاع العسكري والأمني، وثالثا بالتفاف أهل الكويت حول إخوانهم في الجهازين العسكري والأمني”.

وأضاف أن السلطات ستقف “بالمرصاد لمن يضمر الأذى لبلدنا ولشعبها”.

ودعا الوزير كل القطاعات العسكرية والأمنية إلى مزيد من التنسيق والتعاون بينها.

ويشارك في البطولة متنافسون من جهات عسكرية وأمنية من الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني.