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الرئيس الروسي يصدر أمرًا ببدء الإنتاج في حقل نفط جديد

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الرئيس الروسي يصدر أمرًا ببدء الإنتاج في حقل نفط جديد الرئيس الروسي يصدر أمرًا ببدء الإنتاج في حقل نفط جديد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمرًا اليوم الأربعاء، ببدء الإنتاج في حقل فوستوتشنو-ميسوياخسكوي النفطي بشبه جزيرة يامال.

كان فاديم ياكوفليف، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط، قال خلال قمة “رويترز” للاستثمارات الروسية الأسبوع الماضي، إن الحقل الجديد سيضيف 600 ألف طن من النفط (حوالي 12 ألف برميل يوميا) لإنتاج روسيا في العام الحالي.

وتقوم شركتا جازبروم نفط وروسنفت بتطوير الحقل معًا، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال إيجور سيتشين رئيس روسنفت إن النفط سيصل إلى أنابيب ترانسنفت يوم الاربعاء.

وقال لبوتين في اتصال بدائرة تلفزيونية إنه يأمل أن يبدأ الإنتاج في حقل سوزون خلال شهر ومن المتوقع أن ينتج هذا الحقل 1.2 مليون طن من النفط (24 ألف برميل يوميا) في العام الحالي.

تجتمع روسيا ومنتجو النفط العالميون في الجزائر الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يناقشوا الإنتاج المرتفع الذي يلقى عليه اللوم في انخفاض النفط.

وانهارت جهود منتجي النفط للاتفاق على تثبيت مستوى الإنتاج في ابريل، بسبب خلافات بين وإيران عضوي منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن كيريل مولودتسوف مساعد وزير الطاقة الروسي قوله إن إنتاج روسيا النفطي بلغ أعلى معدلاته على الإطلاق عند 11.75 مليون برميل يوميا يوم الثلاثاء.

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