مساعد وزير الداخلية لمكافحة الجرائم ضيف ريهام السهلي في «يوم بيوم»

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج يوم بيوم، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة، للحديث عن الجهود المبذولة لاستعادة الأموال المصرية المُهربة بالخارج، وللإجابة عن هل تنجح اللجان المشكلة لمكافحة الفساد واسترداد الأراضي المنهوبة في استعادة حق الشعب.

ويتطرق الحديث إلى كيف يمكن التصدي لمافيا إشعال أزمة الدولار، وما حقيقة وجود عصابات دولية لسرقة أموال العملاء من البنوك، فضلًا عن ما هي أخطر قضايا التزوير والفساد التي تم ضبطها.

“يوم بيوم”، يُذاع يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً على شاشة النهار اليوم.