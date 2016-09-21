ضبط 9 أطنان سكر مجهول المصدر في حملة تموينية بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، وبإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، من ضبط كمية من السكر مجهولة المصدر، بلغت حوالى 9 أطنان، بالإضافة إلى ضبط مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص وبداخله عبوات محاليل بلغت جملتها 2880 عبوة.

وتبين من الفحص، بحسب بيان صادر عن مديرية أمن سوهاج، تمكن ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج برئاسة العميد محمد نصحى من ضبط السيارة رقم 26957 نقل سوهاج قيادة “أبوعمره. ر. ص” 50 سنة سائق محملة بـ 9 طن سكر بدون فواتير، ومجهول المصدر وناقص الوزن، وتبين أن تلك الكميات تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، وتم تحرير محضرًا بالواقعة حمل رقم 16264 جنح مركز سوهاج.

كما تم ضبط “أحمد. ر. ح” 26 سنة يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج صاحب مخزن أدوية لإدارته للمخزن بدون ترخيص وبيعها بأزيد من السعر المقرر حيث تم ضبط 2880 عبوة محلول ملح جلوكوز، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6144 جنح قسم ثان.