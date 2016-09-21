أمن الوادي الجديد يسترد 50 فدان أملاك دولة بالفرافرة‎

استعادت مديرية أمن الوادي الجديد، 50 فدانًا تم الاستيلاء عليها وزراعتها من جانب عدد من المواطنين، بدون وجه حق، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية، وحماية أملاك الدولة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة.

تلقى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد قيام قوات الأمن، بإزالة تعديات من أرض مملوكة للدولة بقرية أبو الهول بمركز الفرافرة، على مساحة 50 فدانًا تم زراعتها، وحفر قنوات ري بها بدون تراخيص.

وتم إزالة كافة أشكال التعديات، وتحرر المحضر رقم 930 إداري مركز شرطة الفرافرة، وتمت إحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.