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انتشال 30 جثة في غرق «مركب الهجرة غير الشرعية» بسواحل البحيرة

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انتشال 30 جثة في غرق «مركب الهجرة غير الشرعية» بسواحل البحيرة انتشال 30 جثة في غرق «مركب الهجرة غير الشرعية» بسواحل البحيرة

أرشيفية

قال مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة اللواء محمد خريصة، إنه تم انتشال 30 جثة حتى الآن من ضحايا غرق مركب للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر المتوسط بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

وأضاف اللواء خريصة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، أن المركب تحركت من أمام برج مغيزل بكفر الشيخ فى طريقهم لدولة إيطاليا فى هجرة غير شرعية .

وأشار مدير إدارة البحث الجنائي إلى أنه تم انتشال الجثث ونقلها إلى مستشفيات رشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار، وجار البحث عن مفقودين آخرين من ضحايا المركب، لافتا إلى أن قوات حرس الحدود تمكنت من إنقاذ أكثر من 100 شخص.

أ ش أ

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