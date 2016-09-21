عضو بالحزب التركى الحاكم: عودة العلاقات مع مصر مهمتنا الأساسية

قال فوزى سانفردى، العضو بحزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، إن استعادة العلاقات مع مصر يمثل واحدة من أهم أولويات الحكومة فى تركيا.

وفى مقابلة مع موقع سبونتيك، الروسى، الأربعاء، أكد القيادى فى الحزب التركى الحاكم، أن الحكومة التركية مهتمة باستعادة العلاقات بين القاهرة وأنقرة سريعا.

ويشير الموقع الروسى إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد لقاء جمع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ونظيره التركى مولود جاويش أوغلو، على هامش قمة حركة عدم الانحياز فى فنزويلا هذا الأسبوع.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم شدد، عقب توليه منصبه، على أهمية أن تزيد تركيا من الدول التى يمكن اعتبارها صديقة وشريكة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجيران فى المنطقة.

وأضاف أن الحكومة التركية ترغب فى استعادة التعاون الثنائى لمصر كما كان عند مستواه قبل الأزمة، وقال إن عودة العلاقات بين البلدين يجرى مناقشتها من الجانبين على مستويات مختلفة بما فى ذلك وزارة الخارجية وإدارات أخرى، ذلك فى إطار اللقاءات الدولية بين الطرفين.

وقال عضو حزب العدالة والتنمية للموقع الروسى: "من الآمن أن نقول أن استعادة العلاقات مع مصر حاليا يعد واحدا من المهام الرئيسية للقيادة التركية، نحن مقتنعون أن الجانبين سوف يستفيدون من تنمية العلاقات المصرية التركية، وهو ما كان بالنسبة للعلاقات التركية الروسية"، وخلص بالقول "نتوقع خطوات ملموسة فى هذا الاتجاه قريبا".