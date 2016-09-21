أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. جهاز الهجرة غير الشرعية بليبيا ينقذ 8 مصريين من الهلاك فى الصحراء

Google+ Print
بالصور.. جهاز الهجرة غير الشرعية بليبيا ينقذ 8 مصريين من الهلاك فى الصحراء بالصور.. جهاز الهجرة غير الشرعية بليبيا ينقذ 8 مصريين من الهلاك فى الصحراء

>كتب - أحمد جمعة

أنقذ جهاز الهجرة غير الشرعية الليبى فى منطقة المخيلى فرع مدينة القبة (شرق ليبيا) 8 مواطنين مصريين من أصل 53 دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية خلال الأسابيع الأخيرة.

 

وأكد مصدر عسكرى ليبى لـ"اليوم السابع" أن 53 مصريا تم التغرير بهم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية، ما أدى لمصرع عدد كبير منهم فى الصحراء لعدم توافر الماء والغذاء لهم، مشيرا إلى أن جهاز الهجرة غير الشرعية يقوم بتمشيط المنطقة بحثًا عن ناجين منهم.

 

وأوضح المصدر أنه تم إنقاذ طفلين يبلغ عمرهما 13 عاما كان ضمن المصريين الذين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365