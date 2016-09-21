بالصور.. جهاز الهجرة غير الشرعية بليبيا ينقذ 8 مصريين من الهلاك فى الصحراء

أنقذ جهاز الهجرة غير الشرعية الليبى فى منطقة المخيلى فرع مدينة القبة (شرق ليبيا) 8 مواطنين مصريين من أصل 53 دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد مصدر عسكرى ليبى لـ"اليوم السابع" أن 53 مصريا تم التغرير بهم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية، ما أدى لمصرع عدد كبير منهم فى الصحراء لعدم توافر الماء والغذاء لهم، مشيرا إلى أن جهاز الهجرة غير الشرعية يقوم بتمشيط المنطقة بحثًا عن ناجين منهم.

وأوضح المصدر أنه تم إنقاذ طفلين يبلغ عمرهما 13 عاما كان ضمن المصريين الذين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.