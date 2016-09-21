شعبة الاتصالات: كروت الشحن الجديدة لم توزع.. وبيع القديم بالسعر الجديد

قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات، إن وكلاء شركات المحمول استلموا شحنات جديدة من كروت الشحن المدفوع مقدما، وباقى التجار والموزعين سيحصلون عليها غدا، الخميس.

وأوضح إيهاب سعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شحنات الكروت الجديدة ستباع بالشكل القديم الذى يوجد بالأسواق، ولدى الشركات مخزون كبير منها يجب أن ينفد حتى يتم طبع الكروت بالأسعار الجديدة، الذى سيستغرق وقتا.

وأضاف سعيد أن هذا الأمر لا يمثل مشكلة للمستخدمين إذ أن أسعار الكروت باتت معروفة للجميع موضحا أن 40 قرشا ليست رصيد إضافة ولكنها مكالمات مجانية بكارت الـ 10 وبالقياس على كافة الكروت.