"مصر للطيران" تسير غدًا 26 رحلة لعودة 6500 حاجًا من جدة والمدينة المنورة

تواصل شركة مصر للطيران تكثيف رحلاتها الجوية من الأراضى المقدسة لعودة ضيوف الرحمن، ومن المقرر أن تسير غداً الخميس 26 رحلة جوية لنقل 6500 حاجاً بواقع 14 رحلة جوية من مطار جدة، منهم 4 رحلات تصل إلى مطار برج العرب ورحلة إلى مطار شرم الشيخ الدولى و9 رحلات إلى مطار القاهرة الدولى، لنقل 3000 حاجًا من حجاج قرعة الأسكندرية ومرسى مطروح والفيوم والجيزة وحجاج السياحة والأفراد وحجاج ترانزيت كانو، تونس،مسقط، لندن، أبوجا، فرانكفورت، أمستردام، ميلانو؛ بالإضافة إلى حجاج مالى بباماكو.

ومن المقرر أن تنقل مصر للطيران أيضًا غدًا الخميس 3500 حاجًا على متن 12 رحلة جوية من المدينة المنورة من بينهم 4 رحلات لنقل فوج كبير من حجاج دولة فلسطين بالإضافة إلى حجاج محافظات قرعة الشرقية، وحجاج تضامن الشرقية و بعثات وزارات الأوقاف والداخلية والخارجية، وكذلك نقل حجاج ترانزيت من لندن وباريس وحجاج شركات السياحة والأفراد.