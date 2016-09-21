مالك شركة "كابيتال" يتعهد بتحويل 20 مليون دولار لصالح المودعين خلال أسبوعين

أكد محمد نافع، دفاع مالك شركة "كابيتال"، أن موكله علي استعداد القيام بأى إجراء مطلوب من المتهم، وطالب بتولى البنك المركزى مايشاء من اجراءات لجلب الأموال من الخارج.

وأكد الدفاع، خلال جلسة اليوم الاربعاء، أمام الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، أن مبالغ المودعين متوفرة، والمتهم على استعداد بسدادها، ولكن تظل تأخر إجراءات التحويل العائق الوحيد أمامه للتصالح مع المودعين.



>وطالب المتهم خلال الجلسة، بمهلة أخرى تتراوح مدتها إلى أسبوعين، حتى يتمكن خلالها من سداد من 15 مليون إلى 20 مليون دولار، للمودعيين المبلغين.