إخلاء سبيل بائعتين قتلتا صاحب شركة حاول التحرش بهما بمدينة نصر

أمر محمد السماحى وكيل أول نيابة مدينة نصر بإخلاء سبيل بائعتين بتهمة ضرب مسن أفضى إلى موت داخل شركته، عقب محاولته الاعتداء جنسيا عليهما، مما جعل إحداهن تدفعه ليسقط على الأرض جثة هامدة.

واستلمت النيابة تحريات المباحث وتبين أن الفتاتين كانتا فى حالة دفاع عن النفس عقب تعرضهما للتحرش من قبل المجنى عليه، كما أدلت الفتاتان باعترافات تفصيلية أمام النيابة، حيث قالتا إنهما تعملان منذ فترة بشركة يملكها المجنى عليه وفى يوم الواقعة طلب منهما الدخول معه فى غرفة وأمسك بجسم إحداهن وحاول التحرش بها، وقال لها "متخافيش" مما جعل إحدى البائعتين تدفعه فى صدره وسقط على الأرض، وفرتا هاربتين ثم قامتا بتسليم نفسهما لقسم شرطة مدينة نصر .