التحقيق مع أمين مستودع دقيق لاستيلائه على 11 طنا لبيعها بالسوق السوداء

تباشر النيابة العامة بدشنا برئاسة المستشار أحمد غوش مدير النيابة التحقيقات مع أمين مستودع دقيق خاص بقرية أبو مناع بحرى بتهمة الاستيلاء على كمية من الدقيق المدعم بلغت 11 طنا داخل منزله لبيعها بالسوق السوداء.

كانت معلومات قد وردت إلى مباحث التموين بمديرية أمن قنا برئاسة النقيب محمد الملقب وكيل مباحث تموين قنا تفيد قيام "أحمد.م" 42 سنة أمين مستودع دقيق بالاستيلاء على كمية من الدقيق المدعم تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء، وبتقنين الإجراءات وإخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا وإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث تمت مداهمة منزل المتهم وعثر بداخله على 11 طن دقيق مدعم مخصص للمخابز قبل بيعها بالسوق السوداء، تحرر محضر بالواقعة بعد ضبط المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات فى الواقعة.