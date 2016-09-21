أمن قنا يضبط 14 قطعة سلاح نارى و120 هاربا من أحكام قضائية

شنت مديرية أمن قنا، بقيادة اللواء أيمن فتحى، مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لضبط الأسلحة غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 9 بنادق آلى و5 فرد خرطوش.

كان اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، تلقى بلاغا بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث مراكز فرشوط، وأبوتشت، وقوص ومركز نجع جمادى، ودشنا وقفط اسفرت عن ضبط 14 متهما لحيازتهم اسلحة نارية مختلفة، وتحرر المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق مع المتهمين المضبوطين.

وألقت أجهزة الأمن بقنا من ضبط 120 محكوما عليهم بإجمالى 965 حكما متنوعا وذلك من خلال الحملة الأمنية التى شنتها القوات الأمنية تحت إشراف النقيب أحمد عسران وبمشاركة ضباط وحدات المباحث بالمراكز والأقسام المختلفة.

وتم ضبط الهاربين و7قضايا جنائية، 254 حبسا جزئيا، 62 حبسا مستأنفا، 334 غرامات جزئية، 236 غرامات مستأنف، 72 مخالفات.