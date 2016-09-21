منح أولياء الدم فرصة للتشاور في القصاص من مواطن قتل زوجته حرقاً

منحت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم ، أولياء دم مواطنة قتلت على يد زوجها حرقا بمادة كيميائية أمام أبنائها الستة، فرصه للتشاور وتقديم قرارهم في شأن تطبيق عقوبة القصاص من عدمه بحق والدهم المتهم، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل.

ولم يحضر المتهم جلسة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي، وأمر قاضي المحكمة بالتحقيق مع المتسبب في عدم إحضاره من قسم الحبس الإحتياطي التابع للمؤسسة العقابية والإصلاحية، وقد تم إرسال كتاب رسمي من هيئة المحكمة للمؤسسة العقابية لإحضاره من محبسه، علماً أن اسمه موجود في كشوف حضور المتهمين لجلسة المحاكمة أمس.

وقدم كل من المحامية عبير الدهماني والمحامي طارق السركال، نيابة عن المدعية بالحق المدني وهى والدة المجني عليها، صحيفة الإدعاء المدني تطالب فيه بمبلغ وقدره 201 ألف درهم بصورة تعويض مدني مؤقت، وبصدد حصر إعلان لتحديد ورثة المجني عليه لذلك أقاموا دعوى أمام محكمة التركات ومحددة نظرها بتاريخ 6 اكتوبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية أن المتهم كان مسجوناً في قضية معينة واكتشفت زوجته أنه متزوج منذ فترة بأخرى، فقامت برفع دعوى الطلاق، وتم تحويل أوراق الدعوى إلى لجنة المحكمين الذين أوصوا بالتفريق بينهما وتزامن مع خروج المتهم من السجن بعد انقضاء مدة حبسه، فذهب إلى البيت والشكوك تحيط به من كل جانب، وأخذ هاتفها الخلوي يبحث عن ادلة تبين إن كانت لها علاقة من آخرين فلم يجد شيئاً، واشترى مادة حارقة وعاد بها إلى البيت وأمام أطفاله الست أخذ يسكب بدون رحمة المادة الحارقة على جسد زوجته وهي تصرخ من الألم وتجري وسط البيت.

وحاول ابنها البكر مساعدتها واحتضانها مما تسبب في احتراقه هو واثنين من أشقائه، وتم علاجها في مستشفى المفرق ونقلت بعدها إلى احد المستشفيات المتخصصة في المانيا إلى أنها توفيت هناك بسبب مضاعفات الحروق الكيميائية من الدرجة الثانية والثالثة حيث امتدت الحروق إلى جسدها بنسبة 70%.

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