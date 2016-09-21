اختاري أجمل القطع من مجموعة Tiffany T

الرياض - خلود أحمد

تنجح دار المجوهرات الأنيقة "تيفاني آند كو Tiffany & Co" في جذب أنظار واهتمام الشابات والسيدات الأنيقات إلى مجوهراتها الفاخرة دائماً، وقد زادت شعبية الدار بين السيدات بعد إطلاق مجموعة Tiffany T التي لاقت إقبالاً كبيراً لبساطتها ونعومة تصاميمها.

وأُطلقت هذه المجموعة في السنوات الماضية، وأصبحت ضمن القطع المفضلة لعديد من المدونات والنجمات، وهذا ما ساعد في تطور المجموعة وتوسعها أكثر فأكثر لتضم تصاميم متنوعة ومختلفة تناسب جميع الأذواق، فمنها الناعم والرقيق الذي يناسب إطلالتك اليومية ويعطيها رونقاً خاصاً، ومنها ما هو جذاب بتصميم كبير ولافت يناسب إطلالتك في السهرات والمناسبات.

تتميَّز مجموعة Tiffany T بظهور حرف T بشكل واضح في كل قطعة فيها، فيأتي في بعض التصاميم مزيَّناً بالألماس البراق، أو بتصميم ناعم من الذهب الأصفر، أو الأبيض، وقد أصبحت القطع المقدمة فيها من المجوهرات الأيقونية التي تميِّز الدار، وتُظهر بصمتها الشبابية الجميلة.

وتنوَّعت التصاميم التي تظهر في هذه المجموعة بين الأساور اليومية الرفيعة وغيرها من الأساور السميكة المزيَّنة بالألماس البراق، بالإضافة إلى الخواتم الناعمة التي يظهر في بعضها حرف T بشكل حلزوني ملفوف الإصبع، والعقود الناعمة التي ستكون خياراً مثالياً لإطلالتك مهما بلغت من البساطة.

شاهدي معنا بعض التصاميم الجميلة من مجموعة Tiffany T الجذابة، وشاركينا برأيك.