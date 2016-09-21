10 إطلالات أنيقة من نجمات هذا الأسبوع

كان هذا الأسبوع حافلاً بالمناسبات المختلفة، فبين عروض أسبوع الموضة في نيويورك والحفلات الاستعدادية لموسم السجادة الحمراء جمعنا 10 من أجمل الإطلالات وأكثرها تنوعاً خلال الأسبوع، سنعرضها لك في السطور التالية.

كان اللون الأسود حاضراً بطبيعة الحال في عديد من الإطلالات هذا الأسبوع، فشاهدناه في إطلالة الممثلة الشابة روني مارا Rooney Mara بمهرجان تورنتو السينمائي، وإطلالتَي كلٍّ من جوليان مور Julianne Moore وجيسيكا ألبا Jessica Alba في عرض المصمم رالف لورين بنيويورك، وشاهدنا كذلك درجات مختلفة من اللون الأحمر في عدد من الإطلالات الأنثوية الساحرة، منها إطلالة الممثلة نينا دوبريف Nina Dobrev، وروزي هانتغتون Rosie Huntington التي اختارت فستاناً مخملياً باللون العودي الناعم لإطلالتها في أحد عروض أسبوع الموضة لهذا الموسم، وأدهشتنا الملكة رانيا من جديد باختيارها فستاناً أحمر من مجموعة الأزياء الراقية لماركة فرساتشي Versace.

وعلى الرغم من طغيان التنسيقات الأنثوية، إلا أننا شاهدنا إطلالتين مبهرتين، وناعمتين بالبدل الرسمية خلال هذا الأسبوع، كان لابد من أن نذكرهما في هذه القائمة، وهما إطلالة الأنيقة ميروسليفا دوما Miroslava Duma التي اختارت بدلة بيضاء نسقتها مع صندل أنثوي باللون الأخضر، وإطلالة كريسيل ليم Chriselle Lim ببدلة عصرية باللون البيج وحذاء "بوت" ناعم.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات هذا الأسبوع وصوِّتي للأجمل من بينها