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تشكيلة شبابية مميزة من "نمشي" تنطق بروح الموسم

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الأربعاء 21-09-2016 17:17

بيروت - سيدتي نت

جاء الخريف حاملاً معه أحلى تشكيلة بألوان دافئة وقصات مميزة تنطق بروح الموسم وشخصيته الفريدة لدى "نمشي". قطع صنعت ببراعة من خامات ممتازة وقصات تمنح من يرتديها راحة لا تضاهى وتعزز لديه الشعور بالحرية المطلقة والجاذبية الآسرة، ناهيك عن أحدث تصاميم الأحذية والاكسسوارت لإطلالة متكاملة.
تكتسي أزياء هذا الخريف بألوان الطبيعة مثل الأرجواني، البني، البيج، والزيتي، والأزرق وتدرجات البرتقالي والأصفر. كما تبرز موضة السبعينيات بقوة هذا الخريف مع لمسات عصرية رائعة. تعرّف على أحدث مجموعة وصلت لدى "نمشي" بتصاميمها التي تتأرجح ما بين الخفيفة والثقيلة لتتماشى مع أجواء الموسم وتستقبل بها خريفك بمظهر خلاب، كثيرة هي الماركات المتوفرة لدى نمشي مثل "توب مان"، "ايلا"، "جينجر"، "توب شوب" وغيرها الكثير للنساء والرجال لتختاروا منها ما يعجبكم.

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سيدتي