حسن الرداد في ضيافة عمرو الليثي في «واحد من الناس»

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، الفنان المتألق حسن الرداد.

ويكشف الرداد – خلال اللقاء – أسرار خاصة حول آخر أعماله الدرامية والسينمائية، وهو فيلم “عشان خارجين”، كما يكشف عن رؤيته في الفيلم.

ويتحدث الرداد عن “الدويتو” مع إيمي سمير غانم في معظم أعماله، ويتطرق إلى رؤيته في أفلام السبكي، وأسباب غيابه عن الدراما التليفزيونية رمضان الماضي، فضلًا عن استعداداه لعمل درامي كبير رمضان المقبل، كما يتطرق إلى تأثره بوالده الفنان نبيل الرداد.

يُذاع برنامج واحد من الناس في تمام العاشرة من مساء الجمعة المقبل، على شاشة “الحياة”.