مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية يخصص ثلاث منح دراسية لخريجى فرع تشاد

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الاسكندرية فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتورعصـام الكـردى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على تخصيص ثلاث منح دراسية للدراسات العليا لخريجى كل دفعة من كليات فرع الجامعة بتشاد ، بالاضافة إلى توفير فرص التدريب العملى لخريجى كليات الفرع بمقر جامعة الاسكندرية .

وأكد الدكتور عصام الكردى ضرورة الاهتمام بمشروعات تطوير النظم الادارية فى الجامعة وإضافتها إلى المشروعات التى تمولها الجامعة ضمن مشروعات (Alex Rep ) .

كما أكد أهمية تشجيع شباب الباحثين على إجراء الأبحاث التى لها أثر إيجابى على المجتمع وتجذب الجهات المانحة المستفيدة من نتائج البحث لدعم هذه الأبحاث .

وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بتفضيل إستخدام المنتج المحلى كأولوية أولى فى كل ما تطرحه الجامعة من مناقصات لتنفيذ مشروعات أو توريد أجهزة أو أدوات أو معدات وذلك فى ضوء القانون الصادر فى هذا الشأن ، بهدف تشغيل المصانع والشركات المحلية وزيادة تشغيل العمالة وتحقيق زيادة فى الناتج المحلى وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية .

وأحيط المجلس علماً بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء الدبلومة المهنية فى طب التكاثر بكلية الطب، وكذلك الموافقة على إصدار اللائحة الداخلية الجديدة لمعهد الدراسات العليا والبحوث بنظام الساعات المعتمدة .