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إنجي أنور تحاور «الإبراشي» و«الكحكي» و«الحسيني» من نيويورك

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إنجي أنور تحاور «الإبراشي» و«الكحكي» و«الحسيني» من نيويورك إنجي أنور تحاور «الإبراشي» و«الكحكي» و«الحسيني» من نيويورك

الإعلامية إنجي أنور، خلال محاورة عدد من الإعلاميين

كتبت – إنجي لطفي

تحاور الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مساء القاهرة، المذاع على شاشة “TEN”، نخبة من نجوم الإعلام في ، في فقرة بعنوان “هنا القاهرة من نيويورك”، حيث تحاور الإعلامي وائل الإبراشي، الإعلامي عمرو الكحكي، والإعلامي يوسف الحسيني .

ودار الحوار حول رؤيتهم للقمة ٧١ للجمعية العام للأمم المتحدة، والحديث عن ملف الإعلام، وبعض الاتهامات التي توجه للإعلام والإعلاميين.

كما دار الحوار حول هل يتحدث الإعلام المصري مع نفسه، وكيف نخاطب الخارج بلغته، فضلًا عن جلسة “فضفضة” تناقش هموم الإعلام والإعلاميين المصريين، ورؤيتهم لمستقبل الإعلام.

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