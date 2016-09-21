أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 9 طن سكر مجهولة المصدر و2880 عبوة جلوكوز داخل مخزن غير مرخص فى سوهاج

Google+ Print
ضبط 9 طن سكر مجهولة المصدر و2880 عبوة جلوكوز داخل مخزن غير مرخص فى سوهاج ضبط 9 طن سكر مجهولة المصدر و2880 عبوة جلوكوز داخل مخزن غير مرخص فى سوهاج

>سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط إدارة مباحث بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، وبإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية من ضبط كمية من السكر مجهولة المصدر، بلغت حوالى 9 طن بالإضافة إلى ضبط مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص وبداخله عبوات محاليل بلغت جملتها 2880 عبوة.

 

وتبين من الفحص تمكن ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج برئاسة العميد محمد نصحى من ضبط السيارة رقم 26957 نقل سوهاج قيادة "أبوعمره. ر. ص" 50 سنة سائق محملة بـ 9 طن سكر بدون فواتير ومجهول المصدر وناقص الوزن، وتبين أن تلك الكميات تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، وتم تحرير محضرًا بالواقعة حمل رقم 16264 جنح مركز سوهاج.

 

كما تم ضبط "أحمد. ر. ح" 26 سنة يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج صاحب مخزن أدوية لإدارته للمخزن بدون ترخيص وبيعها بأزيد من السعر المقرر حيث تم ضبط 2880 عبوة محلول ملح جلوكوز، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6144 جنح قسم ثان.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات