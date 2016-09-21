أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 11 طبيبا للتحقيق بسبب الغياب دون إذن

Google+ Print
رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 11 طبيبا للتحقيق بسبب الغياب دون إذن رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 11 طبيبا للتحقيق بسبب الغياب دون إذن

>الغربية – محمد عز

قرر اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، إحالة 11 طبيبا و2 آخرين من العاملين بالصحة للتحقيق بسبب الغياب دون إذن فى مواعيد العمل الرسمية.

 

كان رئيس مركز ومدينة السنطة أجرى جولة مفاجئة يرافقه أحمد المغاورى، مساعد رئيس المدينة، ولجنة من الرقابة والمتابعة، على الوحدات الصحية بقرى مسهلة والأنبوطين وشنرة البحرية والروضة وإشناواى والرجبية والمنشأة الجديدة وكفر خزاعل وشندلات وبلكيم.

 

وتبين غياب جماعى لـ11 طبيبا وعامل وممرضة رغهم توقيعهم بدفتر الحضور فأصدر قراره السابق، مشددا على ضرورة تنفيذ انضباط وظيفى يومى لمنع ظاهرة الغياب الجماعى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365