رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 11 طبيبا للتحقيق بسبب الغياب دون إذن

قرر اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، إحالة 11 طبيبا و2 آخرين من العاملين بالصحة للتحقيق بسبب الغياب دون إذن فى مواعيد العمل الرسمية.

كان رئيس مركز ومدينة السنطة أجرى جولة مفاجئة يرافقه أحمد المغاورى، مساعد رئيس المدينة، ولجنة من الرقابة والمتابعة، على الوحدات الصحية بقرى مسهلة والأنبوطين وشنرة البحرية والروضة وإشناواى والرجبية والمنشأة الجديدة وكفر خزاعل وشندلات وبلكيم.

وتبين غياب جماعى لـ11 طبيبا وعامل وممرضة رغهم توقيعهم بدفتر الحضور فأصدر قراره السابق، مشددا على ضرورة تنفيذ انضباط وظيفى يومى لمنع ظاهرة الغياب الجماعى.