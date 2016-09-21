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الأبنية التعليمية بالشرقية: إنشاء 6 مدارس على النموذج اليابانى

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الأبنية التعليمية بالشرقية: إنشاء 6 مدارس على النموذج اليابانى الأبنية التعليمية بالشرقية: إنشاء 6 مدارس على النموذج اليابانى

>الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس أحمد مرسى مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية إنه تم الانتهاء من قرارات تخصيص قطع أراضٍ لتنفيذ 6 مدارس تعمل بنظام التعليم الشامل على غرار النموذج اليابانى.

 

 

 

وأوضح لـ"اليوم السابع" أن ذلك تطبيقا لبروتوكول بين الوزارة واليابان لتنفيذ مدارس على النموذج اليابانى فى المحافظات بمنحة من الأخيرة.

 

 

 

وأشار إلى أنه تتميز تلك المدارس بالمساحة الكبيرة، بحيث 50% منها تستغل فى الأنشطة، بالإضافة إلى مساحات لمطاعم لتقديم وجبات ساخنة وصالات رياضية وخدمات تكميلية متقدمة.

 

 

 

وأضاف مدير الأبنية التعليمية بالشرقية أن تلك المدارس يتم تنفيذها فى قرى بمراكز أبو كبير، كفر صقر، أبو حماد، الصالحية، ومدرستان بالعاشر من رمضان، وبمجرد الانتهاء من تنفيذ المشروع يتم فتح المدرسة ودخولها الخدمة.


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