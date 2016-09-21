أضرار اللحوم الحمراء.. تسبب تصلب الأوعية وهشاشة العظام وعسر الهضم

يحرص الكثيرون على تناول اللحوم فى معظم وجباتهم، فرغم غناها بالبروتين فإن لها أضرار عديدة خاصة اللحوم الحمراء رصدها موقع Olw Women.

1- اللحوم الحمراء تسبب تصلب الأوعية الدموية

يوجد فى اللحوم الحمراء مادة تسمى "الكارنيتين" وهى توجد أيضا فى بعض مشروبات الطاقة وهى السبب الأساسى للإصابة بتصلب وانسداد الشرايين وفقاً لدراسة نشرت فى مجلة الطب الطبيعة، فالكارنيتين يتحول إلى مركب يعمل على إتلاف القلب وذلك بسبب البكتيريا الموجودة فى الأمعاء، ووجد الباحثون أن زيادة مستويات الكارنيتين يعزز الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2 - تزيد الالتهابات التى تحدث فى الجسم

أكدت الدراسات أن تناول اللحوم الحمراء بكثرة يزيد من الالتهابات فى الجسم بسبب احتوائها على نسب عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، والمغذيات النباتية الأخرى.

3 - اللحوم الحمراء تسبب هشاشة العظام

اللحوم الحمراء قد تكون أحد الأسباب للإصابة بهشاشة العظام فقد وجدت الدراسات، أن معظم السيدات تصاب بهذا المرض بعد انقطاع الطمث وتحدث هشاشة العظام عندما يفتقد الجسم للكالسيوم، فعندما يتم استهلاك كمية كبيرة من اللحوم يتم إنتاج المزيد من اليوريا الذى يأكل أنسجة الجسم ويعوق وجود الكالسيوم فى الجسم وبالتالى يتسبب فى الإصابة بهشاشة العظام.

4 - تسبب عسر الهضم

اللحوم الحمراء تكون صعبة فى الهضم وتسبب عسر الهضم وتؤدى لحدوث الألم فى البطن، كما أن عسر الهضم يؤدى إلى الغثيان والقىء فى حين فى بعض الأحيان يصيب الشخص بالحموضة.

وحال إصابة الشخص بعسر الهضم يحصل على المزيد من البروتين ويصاب الجسم على الفور بالتسمم.