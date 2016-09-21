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بيومي فؤاد : اعتذرت عن «الحلال».. وتعبت في «حملة فريزر»

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بيومي فؤاد : اعتذرت عن «الحلال».. وتعبت في «حملة فريزر» بيومي فؤاد : اعتذرت عن «الحلال».. وتعبت في «حملة فريزر»

الفنان بيومي فؤاد – أرشيفية

قال الفنان بيومي فؤاد، إن ” فيلم لف ودوران من أكثر الأفلام التي شاركت بها وحصدت رد فعل جيد، بالرغم من أنه الأقل جهدًا”.

وأضاف بيومي – خلال مداخلة هاتفية مع غدير حسان، مقدمة برنامج راديو سكوب المذاع على الراديو 9090 – “أكتر فيلم تعبت فيه كان حملة فريزر، حيث أخذ تصوير شهر ونص، وأنا الشخصية الثالثة بالفيلم بعد شيكو وهشام، فهما 30 يومًا وأنا 26 يومًا من التصوير”.

وتابع بيومي – مداعبًا عن متى يراه أولاده – “هما بيشوفوني لكن أنا مش بشوفهم، لكن أنا خدتهم معايا كرواتيا، وهما بيوحشوني جدًا”.

ولفت الفنان بيومي فؤاد، إلى أنه لم يشاهد حتى الآن أفلام أخرى من العيد، قائلًا:” صابر جوجل، وتحت الترابيزة ماشوفتهمش، فأنا لم أشاهد إلا حملة فريزر، وخصوصًا أني لسة عائد من الحج حالًا”.

وكشف – خلال المداخلة الهاتفية – عن تفاصيل دوره بمسلسل “ولاد تسعة”، حيث يجسد شخصية رجل بخيل بشكلٍ كوميدي، مششيرًا إلى أن ورق فداء الشندويلي مبدع.

وأضاف “عندي تصوير بالقاهرة سبت، وأحد، وإثنين”، كما أضاف :”اعتذرت عن مسلسل الحلال مع سمية الخشاب، لأن الشرط كان إني أعمل مسلسلين فقط برمضان، وهو مسلسل بطولتي، ولكن أنا كنت مضيت بنات سوبر مان الجزء التاني، فعرفوا وزعلوا من ده”.

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