بالتفاصيل.. ننشر نتائج مباريات دوري الشركات 49

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الجمهورية لدوري الشركات رقم (49) والتي تستضيفها محافظة بورسعيد التقرير الأول لنتائج مباريات أمس الثلاثاء.

ومن جانبه قال محمد يونس مسئول الاتحاد الرياضي للشركات فرع بورسعيد أن النتائج تضمنت في مسابقة كرة القدم عمومي تغلب فريق شركة مياه مطروح أمام مياه شرب القناة ب 3 أهداف مقابل واحد ، في حين تغلب مياه الاسكندرية علي التعاون للبترول 2 مقابل واحد ، وهيئة ميناء القاهرة 2 مقابل واحد لسكك حديد طنطا ، نايل للمفروشات 2 مقابل واحد لكهرباء جنوب القاهرة، و 2 للسكر والصناعات مقابل صفر لمناجم السكري لانسحابه المفاجئ ، وواحد لمنصور للتوزيع مقابل صفر لمطاحن الدلتا ، فضلا عن 4 لمطاحن شمال القاهرة مقابل صفر لمياه شرب قنا.

وأضاف “يونس” أن مباريات مسابقة كرة القدم الخماسية عمومي تضمنت فوز فريق كهرباء القاهرة ب11 مقابل صفر لجامعة الاسكندرية ، وحصول بوتاجسكو علي 8 مقابل صفر لكهرباء الشرقية ، وتابع كرة القدم الخماسية 35 عاما فاز السكر والصناعات ب3 أهداف مقابل صفر لمطاحن الاسكندرية ، وواحد لانشاء الطرق مقابل صفر لمصر للبترول ، 2 لمصر للمقاصة مقابل واحد لابسكو ، و4 لمياه كفر الشيخ مقابل 3 لضرائب الاسكندرية عقب ضربات الجزاء بعد تعادلهم بهدفين لكل منهم ، و3 للمحطات المائية مقابل 2 لتكرير بترول الدلتا بضربات الجزاء عقب تعادلهما السلبي ، في حين حصل بتروتريت علي 2 مقابل 3 لنقل كهرباء القاهرة ، وفازت مؤسسة الاهرام ب3 مقابل 2 لمياه الاسكندرية ، و4 لأسمنت المنيا مقابل صفر لحاويات دمياط.

وتابع “يونس” أن نتائج مباريات مسابقة كرم القدم الشاطئية عموم شملت : ( نايل للمفروشات وتي اي داتا 3 مقابل واحد – النحاس المصرية وكيما أسوان 5مقابل 2 – أيسترن كومباني وشبكات المنيا 4 مقابل 2 – البنك المركزي والصفا للطابعة والنشر 2 مقابل 1 – كهرباء طنطا واسكندرية الحاويات 3 مقابل 4 – كهرباء أسوان والبنك الأهلي بالقاهرة 5 مقابل 7 – السكر والصناعات وبنك مصر بالقاهرة 5 مقابل صفر – الترسانة البحرية وهيئة السد العالي 4 مقابل 1) ، في حين تضمنت نتائج مباريات كرة القدم الشاطئية فوق 35 عاما ( النقل العام والمتحدة للعبوات 8 مقابل صفر – إيسترن كومباني وكهرباء المنوفية 4 مقابل 2 – وزارة التموين والبنك المركزي 1 مقابل 4 ).

أما مسابقة الكرة الطائرة عمومي فكانت نتائجها كالتالي ( ابيسكو وكوكاكولا 2 مقابل صفر – السكر والصناعات وخالدة للبترول صفر مقابل 2 – التعاون للبترول القناة و بنك مصر بالقاهرة 2 مقابل صفر – ايسترن كومباني ومصر للبترول القاهرة 2 مقابل صفر) ، في حين تضمنت نتائج مسابقة الكرة الطاشرة 35 عاماً ( ايسترن كومباني و بنك مصر الاسكندرية 2 مقابل صفر – السويس لتصنيع البترول والسكر والصناعات 2 مقابل صفر – بتروجيت وأموك 2 مقابل صفر – اسكندرية للبترول وكاترون بنها 2 مقابل صفر – مطاحن الدلتا والنصر للبترول القناة صفر مقابل 2 ) ، وشملت الكرة الطائرة 40 عاما أسمنت المنيا وغزل شبين 1 مقابل 2 – بترول بلاعيم والعامة للبترول صفر مقابل 2).

وتضمنت نتائج مسابقة الكرة الطائرة 45 عاما (كيما أسوان ومطاحن المنيا صفر مقابل 2 – جمارك اسكندرية ومالية كفر الزيات 2 مقابل صفر – النصر للكوك وبنك القاهرة القناة صفر مقابل 2 – جمارك بورسعيد وحاويات بورسعيد صفر مقابل 2 – الحديد والصلب وصباغة المحلة 2 مقابل صفر – أسمنت المنيا والنصر للبترول القناة 2 مقابل صفر)، في حين اشتملت نتائج الكرة الطائرة الشاطئية عمومي علي ( مصر للبترول وبنك مصر 2 مقابل صفر – الضرائب علي المبيعات وبنك القاهرة القناة 2 مقابل صفر – السكر والصناعات واسكندرية للبترول صفر مقابل 2 – التعاون للبترول القناة وشبكات المنيا 2 مقابل صفر – التعاون للبترول اسكندرية وغزل المنصورة 2 مقابل صفر – ايسترن كومباني والنصر للبترول 2 مقابل صفر)،أما الكرة الطائرة الشاطئية 35 عاما تضمنت نتائجها (ايسترن كومباني والسكر والصناعات 2 مقابل صفر – اسكندرية للبترول وخالدة للبترول 2 مقابل صفر – مياه كفر الشيخ وبلاعيم القاهرة 2 مقابل واحد) ، والكرة الطائرة الشاطئية 40 عام تضمنت نتائجها ( أسمنت المنيا والعامة للصوامع 2 مقابل صفر – حاويات بورسعيد والعربية للأدوية 2 مقابل صفر – بلاعيم القاهرة والسويس لتصنيع البترول 2 مقابل صفر- بنك القاهرة القاهرة وهيئة قناة السويس صفر مقابل 2).

أما عن نتائج مسابقة كاتا عمومي فكانت كالتالي ( ايسترن كومبني والنقل العام 5 مقابل صفر – الترسانة البحرية وصباغة المحلة 1 مقابل 4 – القومية للاسمنت واكسل فارما صفر مقابل 5 ) ، وتمثلت نتائج كاتا فوق 35 سنة في (النقل العام وايسترن كومبني صفر مقابل 5 – غزل المحلة وحاويات بورسعيد 5 مقابل صفر – اكسل فارما وبنك القاهرة بالدلتا 5 مقابل صفر – السكر والصناعات والقومية للاسمنت 5 مقابل صفر).

وعن الاسكواش فقد تمثلت نتائجه في ( ايسترن كومبني والدلتا للسكر 3 مقابل صفر – السكر والصناعات والبنك الأهلي 2 مقابل 1 – بنك مصر ووزارة الرياضة 2 مقابل1 – هيئة قناة السويس والقومية للاسمنت 3 مقابل صفر) , والاسكواش 35 عاماً (بنك مصر والسكر والصناعات 3 مقابل صفر – الدلتا للسكر وهيئة قناة السويس 1 مقابل 2 – ايسترن كومبني وقناة السويس للحاويات 3 مقابل صفر) ، الاسكواش 40 عاماً ( بترول بلاعيم والبنك الأهلي 2 مقابل 1) ، الاسكواش 50 عاماً (بنك مصر و البنك الأهلي 2 مقابل واحد – وزارة الرياضة والدلتا للسكر 2 مقابل واحد).

وكانت نتائج مسابقة البلياردو الفرنسي كالتالي ( ايسترن كومبني ومالية كفر الزيات 3 مقابل صفر – بترول أبو قير والعامرية للغزل 2 مقابل واحد) ,أما البلياردو سنوكر فكانت نتائجه ( السويس للبترول والقناة للموانئ 5 مقابل صفر – البنك الأهلي وهيئة قناة السويس 1 مقابل 4).

وعن المسابقة الثقافية التي تنظم علي هامش الدوري فكانت نتائجها كالتالي ( كهرباء شمال القاهرة و سماد السويس تعادل ب25 نقطة لكل منهما – بنك مصر القاهرة ومضارب الدقهلية 19 مقابل 17 – الكابلات الكهربائية والنحاس المصرية 28 مقابل 20 – هيئة قناة السويس والدلتا للسكر تعادل ب 26 نقطة لكل منهما – إيسترن كومبني ونادي الجمارك 28 مقابل 25 – السكر والصناعات والسويس لتصنيع البترول 25 مقابل 26 – البنك المركزي وكهرباء غرب الدلتا تعادل 26 نقطة لكل منهما – الدقهلية للسكر وأملاح الفيوم 21 مقابل 26).