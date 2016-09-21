الرئيس السيسي يلقى كلمة اليوم أمام قمة مجلس الأمن الدولى بشأن سوريا

بعثة نيويورك :يوسف أيوب - محمد الجالى - عمر الأيوبي - أسماء مصطفى - رامى ناجى - إيمان حنا -تصوير : عصام الشامى

يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه السياسى المكثف فى نيويورك اليوم، الأربعاء، بكلمة يلقيها فى تمام التاسعة والنصف بتوقيت نيويورك، الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، أمام قمة مجلس الأمن الدولى حول سوريا، يؤكد خلالها دعم مصر لضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية وضرورة عدم حدوث فراغ فى السلطة بسوريا تستغله الجماعات المتطرفة للسيطرة على البلاد.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى اليوم، اجتماعات مع كل من غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال للتفاهم الدولى ومجلس رجال الأعمال للأمن القومى الأمريكى.