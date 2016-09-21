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«الصحة»: وفاة 29 شخصًا في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بالبحيرة

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«الصحة»: وفاة 29 شخصًا في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بالبحيرة «الصحة»: وفاة 29 شخصًا في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بالبحيرة

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، منذ قليل، عن وفاة 29 شخصًا حتى الآن، وإصابة 5 آخرين في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بساحل مدينة رشيد أمام برج رشيد بمحافظة البحيرة .

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، أنه تم نقل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيات رشيد المركزي وإدكو المركزي وكفر الدوار والمحمودية من خلال 15سيارة إسعاف تم الدفع بها فور وقوع الحادث.

 فيما أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات محافظة البحيرة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، كما تم رفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف بالمحافظة.

 وأضاف أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان يتابع على مدار الساعة تطورات الحادث مع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، ورئيس هيئة الإسعاف، ومدير الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، مؤكداً إتخاذ كافة الإجراءات لإسعاف المصابين وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

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