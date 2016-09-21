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وصول 20 جثة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية إلى مستشفى رشيد

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وصول 20 جثة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية إلى مستشفى رشيد وصول 20 جثة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية إلى مستشفى رشيد

>البحيرة جمال أبوالفضل وناصر جودة

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات بالمحافظة، لاستقبال جثث ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية، والتى غرقت أمام برج مغيزل بكفر الشيخ.

 

وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن مستشفى رشيد استقبلت 20 جثة حتى الآن من الضحايا.

 

 

وكان اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، قال فى تصريحات سابقة، إن رجال حرس الحدود تمكنوا من إنقاذ 150 فرداً من مستقلى المركب، والتى كان على متنها أكثر من 300 فرد.

 

 

وتبين من الفحص المبدأى الذى تم بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أن المركب تحركت من برج مغيزل بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وغرقت فى عرض البحر المتوسط.

 


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