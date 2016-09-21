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مواطن يقتل والدته وشقيقته بسلاح ناري في حفر الباطن

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تلقت عمليات شرطة حفر الباطن بلاغا يفيد بقيام مواطن بقتل والدته وشقيقته بإطلاق النار عليهم بشكل كثيف من سلاحين ناريين كان يحملهما توفيت على اثره شقيقته في الحال وأصيبت والدته بإصابات بليغة وتم نقلها للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر قبل أن تفارق الحياة هي الأخرى.

وقد انتقل إلى موقع الحادث مدير شرطة حفرالباطن العميد مزيد العتيبي ومدير الأدلة الجنائية، كما تمكنت الدوريات الأمنية من القبض على الجاني.

وأوضح مساعد الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم بأنه ورد بلاغ لشرطة محافظة حفر الباطن بتمام الساعة السادسة من مساء الثلاثاء من مواطن عن قيام شقيقه العشريني بإطلاق النار على والدته الخمسينية وشقيقته العشرينية وذلك من سلاحين ناريين كان يحملهما معه في منزلهم.

وأشار إلى أنه بالانتقال المباشر لموقع الحادث من قِبل المختصين، تبين وفاة والدة الجاني بعد نقلها إلى المستشفى ووفاة شقيقته بموقع الجريمة.

وأضاف أنه تم القبض على الجاني والأسلحة التي استخدمها بجريمته وإيقافه تمهيداً لإرساله وملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص وإيداع الجثمانين بثلاجة المستشفى لعرضها على الطب الشرعي.

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