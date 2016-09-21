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موراتا: كنت سأصبح أغلى لاعب إسباني بسبب تشيلسي لولا حلم ريال مدريد

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موراتا: كنت سأصبح أغلى لاعب إسباني بسبب تشيلسي لولا حلم ريال مدريد موراتا: كنت سأصبح أغلى لاعب إسباني بسبب تشيلسي لولا حلم ريال مدريد

قال ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد إن تشيلسي كان يرغب في ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، موضحا أنه كان سيصبح أغلى لاعب إسباني لولا حلمه بالعودة للنادي الملكي.

وكان ريال مدريد قد استعاد خدمات مهاجمه من يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بمبلغ 30 مليون يورو.

وصرح موراتا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية:"تشيلسي أظهر اهتماما بضمي، أنتونيو كونتي ضمني ليوفنتوس سابقا فعليا وكان يرغب في تكرار الأمر".

وأضاف "لقد كان عرضا جيدا جدا هذه المرة، كنت سأصبح أغلى لاعب إسباني على الإطلاق".

وتابع " لكن ريال مدريد قال إنني في خططه، وذلك كان حلما لي".

وسجل موراتا هدفين في 6 مباريات لعبها هذا الموسم منذ انضمامه لريال مدريد خلال الصيف.

وكان كونتي قد ضم موراتا ليوفنتوس أثناء فترته التدريبية مع الفريق الإيطالي قبل أن يرحل لتدريب منتخب إيطاليا، وفاز موراتا مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي مرتين ولقب كأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرة، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2014-2015 ضد برشلونة.

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