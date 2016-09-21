تقرير – برشلونة وأتليتكو مدريد.. 13 صفقة جديدة بينهم لاعب واحد قد يبدأ القمة

القمة الأولى لموسم طويل مازال في بدايته على الأبواب في إسبانيا.. برشلونة يواجه أتليتكو مدريد في قمة الجولة الخامسة من الليجا.

قبل انطلاق الموسم لم يبرم ريال مدريد عديد من الصفقات بعدما اكتفى باستعادة الثلاثي المعار ألفارو موراتا – فابيو كوينتراو وماركو أسينسو.

وفي وقت صدور حكم بمنع الفريق الأبيض من إبرام صفقات لفترتي قيد مقبلتين قد يفعل في الأيام المقبلة، كان جمهورهم يستشيط غضبا من الإدارة، خاصة وسط تدعيمات قوية يقوم بها منافسا الفريق الدائمين على لقب الدوري.

برشلونة وأتلتيكو مدريد أبرما 13 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم، بينهما 7 ضمن أغلى 10 صفقات في الدوري الإسباني هذا الموسم، بواقع 4 لبرشلونة و3 لأتليتكو مدريد.

صفقات برشلونة كانت كالتالي:

جاسبر سيليسين "حارس مرمى"

صامويل أومتيتي "مدافع"

لوكاس ديني "ظهير أيسر"

دينيس سواريز "خط وسط"

أندريه جوميش "وسط ملعب"

باكو ألكاسير "مهاجم"

أما أتلتيكو مدريد فضم 7 لاعبين جدد، هم:

أكسيل وارنر "حارس مرمى"

أندريه موريرا "حارس مرمى"

نيكولاس جايتان "جناح أيسر"

كيفين جاميرو "مهاجم"

سيمي فيرساليكو "ظهير أيمن"

دييجو جوتا "مهاجم"

فرناندو توريس "مهاجم" بعدما انضم بشكل نهائي من ميلان

وبين صفقات برشلونة وأتليتكو مدريد الجدد، لا يوجد من هو مرشح للبداية خلال قمة مساء الأربعاء سوى كيفين جاميرو مهاجم أتليتكو مدريد القادم من إشبيلية.

تشكيل برشلونة وأتليتكو مدريد هذا الموسم لم يختلف كثيرا عنه في الموسم الماضي، والسبب في ذلك أن أغلب صفقات الفريقين كانت لتدعيم دكة بدلاء قوية، وليس لتعزيز التشكيل الأساسي القوي في الأساس.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشكيل برشلونة وأتليتكو مدريد المتوقع لمباراة مساء اليوم الأربعاء لن يشهد سوى دخول لاعب واحد جديد.

تشكيل برشلونة

في ظل غياب صامويل أومتيتي المدافع الكاميروني القادم من باريس سان جيرمان، فإن التشكيل لن يكون مختلفا كثيرا عن تشكيل الموسم الماضي مع بعض التغيرات بسبب الراحلين.

حارس مرمى: تير شتيجن.. وذلك بعد رحيل كلاوديو برافو إلى مانشستر سيتي، لكن شتيجن ليس جديدا في صفوف برشلونة.

الدفاع: خوردي ألبا – جيرارد بيكيه – خافيير ماسكيرانو – سيرجي روبيرتو الذي يعوض رحيل داني ألفيش إلى يوفنتوس "وهو أيضا ليس بالصفقة الجديدة"

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – أندريس إنييستا

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – نيمار دا سيلفا

أما أتلتيكو مدريد، فتشكيله لن يضم سوى كيفين جاميرو بين الصفقات الجديدة حسب المتوقع.

وسيكون التشكيل كالتالي:

حارس: يان أوبلاك

الدفاع: فيلبي لويس – دييجو جودين – خوسيه خيمنيز – خوانفران بسبب إصابة الوافد الجديد سيمي فيرساليكو

الوسط: أوجوستو فيرنانديز – فيريرا كاراسكو – كوكي – ساؤول نيجيز – أنتوني جريزمان

الهجوم: كيفين جاميرو

وبذلك، فرغم صفقات الفريقين القوية، لن يظهر في التشكيل الأساسي لمباراة الليلة سوى صفقة واحدة جديدة حسب المتوقع، وأي كانت نتيجة المباراة، فإن ريال مدريد هو المستفيد الأكبر حال تحقيقه الفوز على فياريال مع تعثر أحد منافسيه على الأقل من جديد، أو كلاهما إن انتهت المباراة على التعادل.