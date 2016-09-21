جابريل خيسوس: مكالمة جوارديولا ووجوده شكلا عامل الحسم في انضمامي لسيتي

قال جابريل خيسوس لاعب مانشستر سيتي الذي سينضم في يناير المقبل قادما من بالميراس إن وجود ومكالمة جوسيب جوارديولا مدرب الأزرق السماوي شكلا عامل الحسم في إتمام الصفقة.

ومن المتوقع أن ينضم خيسوس إلى سيتي في يناير 2017 قادما من بالميراس بعدما دفع سيتي مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني.

وصرح خيسوس لصحيفة "جارديان" الإنجليزية "لقد كان قرارا معقدا، لكن في النهاية رغبتي حسمت الأمر، وجود جوارديولا كمدرب لسيتي وحقيقة كون النادي كبيرا كانا عاملين مهمين للغاية في قراري النهائي".

وأضاف "مكالمة جوارديولا شكلت جزء كبيرا من موافقتي، جعلتني ألاحظ أنني سأحب العمل معه، لم أقابله شخصيا بعد، لكنه جعلني أشعر بالطمأنينة حول مشروعه هنا".

وعن منافسة زملائه في الفريق للمشاركة قال:"سوف أقاتل على مركزي كجناح في الفريق، أفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر عوضا عن المهاجم، لكنني أريد أن أكون واضحا أنني أنوي اللعب في أي مركز".

وأتم "كل هذا التغيير لا يخيفني على الإطلاق، حياتي دائما كانت مليئة بالتحديات، فعليا هذا هو التحدي الأكبر، لكن أكبر المعارك تلك التي تنتج محاربين كبار، سأسمع لرأي المدرب ونصائحه لكي أتطور وأتكيف في أسرع وقت".

وتوج خيسوس بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو مع منتخب البرازيل خلال الصيف الجاري.