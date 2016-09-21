ضبط 34 طن سكر داخل مخزن لحجبها عن السوق وأسماك فاسدة بالإسكندرية

ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على مسئولى مخازن وثلاجات تبريد، لحيازتهم أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وسكر محجوب عن الأسواق.

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قام ضباط الإدارة بمأمورية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا "، وتم استهداف الثلاجة المشار إليها وضبط "50" كرتونة أسماك مجمدة ماركة هورس ماكريل، زنة الكرتونة 20 كيلو "منتهية الصلاحية"، بإجمالى وزن واحد طن، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.

كما وردت معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام "ص. ح"- 32 سنة مستأجر مخزن زيوت معدنية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم مينا البصل بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تخزين زيوت مرتجعات محركات السيارات السابق استخدامها والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها إلا بترخيص من الهيئة العامة للبترول، وتم استهداف المخزن وضبط بداخله عدد "55" برميل سعة الواحد "170" كيلو، بإجمالى "9350" طن زيوت مرتجعات محركات السيارات الملوثة للبيئة، وتم التحفظ على المضبوطات.