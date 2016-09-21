ضبط 34 طن سكر داخل مخزن لحجبها عن السوق وأسماك فاسدة بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز
ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على مسئولى مخازن وثلاجات تبريد، لحيازتهم أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وسكر محجوب عن الأسواق.
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قام ضباط الإدارة بمأمورية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا "، وتم استهداف الثلاجة المشار إليها وضبط "50" كرتونة أسماك مجمدة ماركة هورس ماكريل، زنة الكرتونة 20 كيلو "منتهية الصلاحية"، بإجمالى وزن واحد طن، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.
كما وردت معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام "ص. ح"- 32 سنة مستأجر مخزن زيوت معدنية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم مينا البصل بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تخزين زيوت مرتجعات محركات السيارات السابق استخدامها والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها إلا بترخيص من الهيئة العامة للبترول، وتم استهداف المخزن وضبط بداخله عدد "55" برميل سعة الواحد "170" كيلو، بإجمالى "9350" طن زيوت مرتجعات محركات السيارات الملوثة للبيئة، وتم التحفظ على المضبوطات.
>وتحرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
> كما وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام "ا. ع" -30 سنة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال حجب سلعة السكر عن التداول بالأسواق بقصد إحداث أزمة مفتعلة بإنقاص المعروض من السلعة فى الأسواق، لرفع ثمنها بدون مبرر، استغلالا لحاجة المواطنين لهذه السلعة الغذائية الأساسية، وشدة الطلب عليها، وحيازته لكمية كبيرة من عبوات قمر الدين مجهولة المصدر دون اتباع اشتراطات السلامة الصحية وشروط التخزين السليمة ودون الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الخاصة بالمخزن.
>ونفذ ضباط الإدارة مأمورية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا"، وتم استهداف المخزن المشار إليه وضبط عدد "34" طن سكر معبأ إنتاج شركة الدلتا بدون فواتير، تم تخزينها بغرض حجبها عن التداول بالأسواق، و"3080" عبوة قمر الدين مجهولة المصدر بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
تم التحفظ على المضبوطات، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.
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