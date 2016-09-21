القبض على طالب أثناء قيادته سيارة مسروقة بالنزهة

نجح رجال الشرطة بالنزهة فى القبض على طالب أثناء قيادته سيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من أسفل عقار مالكها بمنطقة النزهة، والذى اعترف بسرقتها بالاشتراك مع آخر بأسلوب المغافلة، فتم استدعاء مالكها وإعادة السيارة له، وإحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيق.

اشتبهت قوات الأمن أثناء المرور لضبط الحالة الأمنية بدائرة قسم النزهة فى السيارة رقم "ق ق ل 598" ماركة ميستوبيشى لانسر، وبسؤال قائدها "محمد.م.م" 19 سنة طالب، تبين عدم حمله ثمة تراخيص للسيارة، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من المواطن "مروان.م.م" 25 سنة طالب.

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بسرقة السيارة بأسلوب "المغافلة" من أسفل عقار المجنى عليه بالاشتراك مع آخر يدعى "مؤمن.خ.ط" 21 سنة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليهما واتهمها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.