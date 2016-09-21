ضبط أمين مستودع وبحوزته 11طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

تمكنت وحدة مباحث التموين بقنا، اليوم الأربعاء، من ضبط أمين مستودع دقيق خاص بالمخابز، بقرية أبومناع بحرى، لقيامة بالإستيلاء على 11 طن دقيق بلدي مدعم داخل منزله، قبل بيعها بالسوق السوداء.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا إخطارًا بضبط كميات كبيرة، من الدقيق المدعم بدائرة قسم قنا.

كشفت تحريات النقيب محمد الملقب، وكيل مباحث تموين قنا، ورود معلومات بإستيلاء ” أحمد . م ” 42 سنة، أمين مستودع دقيق، على 11 طن دقيق مدعم مخصص للمخابز، لبيعها بالسوق السوداء، فتم مداهمة منزله وضبط الكمية والتحفظ عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق.