وفد أمني روسي يتفقد إجراءات التأمين بمطار الغردقة ‎

مراسل «ONA»:

بدأ صباح الیوم الأربعاء، وفد من خبراء الأمن والنقل الروس المكون من 8 مسؤولين، في تفقد إجراءات التفتيش على الخدمات الأمنية بمطار الغردقة، وسط ترقب من مسؤولي قطاعي السياحة والطيران في مصر.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة 5 أيام متواصلة بالإضافة إلى مشاركة القنصل الروسي بالغردقة في الزيارة.

وعقد الوفد اجتماعا مع اللواء صادق الشوري مدير المطار ومحمد حسن مدير أمن الطيران بالمطار، واللواء حسام نصر مدير مصلحة أمن الموانئ وعدد من قيادات الأمن بالمطار.

وكشفت مصادر بالطيران المدني في تصريحات خاصة لـ”ona”، أن الوفد الأمني الروسي تفقد صالتي السفر والوصول، وتفقد الاجراءات المتبعة لتأمين الركاب والبضائع، وما تم اتخاذه من خطوات مهمة لتأمين الركاب والمطارات والطائرات والحقائب.

ومن المقرر أن يتم إعداد تقرير حول الزيارة وتقديمة للرئيس فلاديمير بوتين، لاتخاذ قرار تحديد موعد استئناف الرحلات الجوية إلى مصر في المستقبل القريب.