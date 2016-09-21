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مايا مرسي تطالب بتذليل العقبات امام التمكين الاقتصادي للمرأة

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مايا مرسي تطالب بتذليل العقبات امام التمكين الاقتصادي للمرأة مايا مرسي تطالب بتذليل العقبات امام التمكين الاقتصادي للمرأة

الدكتورة مايا مرسي

طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة تقييم المسيرة التى قطعتها دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة جنوب المتوسط في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع باريس الوزاري حول المرأة في عام 2013 ، والعقبات التى واجهت عملية تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى واقع عملي، ثم الأخذ بالأسباب لمواجهة تلك العقبات في شكل توصيات جديدة أكثر واقعية ، آخذة في الاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة لرفعها الى الوزراء في اجتماعهم القادم المزمع عقده في أقرب وقت في عام 2017.

جاء ذلك خلال ترأسها لإجتماع مجموعة العمل المعنية ” بمكافحة العنف ضد المرأة والفتيات” اليوم الاربعاء، والتى تأتى ضمن اجتماع تمكين المرأة في الإتحاد من أجل المتوسط و المنعقد في الفترة من 20-21 سبتمبر 2016 بمدينة الرباط بالمغرب .

وفي بداية كلمتها تقدمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة نيابة عن الوفد المصري بخالص الشكر الى المغرب الشقيق حكومة وشعباً، على الجهد المبذول لاستضافة ورئاسة مجموعة العمل الخاص ” الصورة النمطية للمرأة في المجتمع” بالاشتراك مع مؤسسة ” أناليندا” وهى أحد النتائج الملموسة لسنوات من التعاون الأورومتوسطي، وكذلك على استضافتها الكريمة لإجتماع مجموعة العمل المعنية ” بمكافحة العنف ضد المرأة والفتيات” والتى تتولى رئاستها المشتركة جمهورية العربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.

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