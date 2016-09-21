عبد الحفيظ: ننتظر موافقة إدارة الأهلي على تعديلات لائحة الفريق

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن إنهاء اتفاقه مع حسام البدري المدير الفني بشأن التعديلات المقترحة على لائحة الفريق.

وكان البدري قد كشف عن دراسة إجراء بعد التعديلات من أجل تحفيز اللاعبين.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "قمت بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع البدري لوضع التصور الأخير للائحة الفريق في ضوء بعض التعديلات التي تم الاتفاق عليها من قبل مع مجلس الإدارة".

وأضاف "تصورات اللائحة الجديدة سيتم عرضها على المجلس واعتمادها، خلال اجتماع الإدارة المقبل والمقرر له يوم الثلاثاء المقبل".