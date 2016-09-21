الأهلي يكشف موعد ظهور الفريق بالزي الجديد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن أن الزي الجديد للفريق وصل بالفعل إلى الجمارك، ويجري حاليا إنهاء الأوراق الخاصة باستلامها.

ويتسلم الأهلي الملابس الجديدة في أول أكتوبر المقبل.

لكن عبد الحفيظ قال في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "من المقرر أن يظهر الفريق في أول مباراة بعد فترة التوقف المقبلة، والتي تبدأ عقب مباراة وادي دجلة".

ويلعب الأهلي مع دجلة يوم 28 سبتمبر الجاري، وبعدها يتوقف الدوري بسبب مباراة منتخب مصر ضد الكونجو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويعود ليلعب في الجولة الرابعة من الدوري ضد الداخلية يوم 15 أكتوبر المقبل، وهو ما يعني أن الفريق لن يخوض أي مباريات رسمية لمدة 17 يوما.