البدري يتفق مع الشعلالي على تخفيف الأحمال التدريبية

قرر حسام البدري المدير الفني للأهلي منح اللاعبين إجازة من التدريبات يوم الجمعة عقب مباراة المقاولون العرب، بالاتفاق مع أنيس الشعلالي مدرب أحمال الفريق.

وجاء قرار البدري بالتنسيق مع مدرب الأحمال للنزول بالحمل التدريبي خوفاً على اللاعبين من الإجهاد.

ويلعب الأهلي مع المقاولون يوم الخميس في الجولة الثانية من الدوري، ثم ضد وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل قبل توقف الدوري.

ويعود ليلعب في الجولة الرابعة من الدوري ضد الداخلية يوم 15 أكتوبر المقبل، وهو ما يعني أن الفريق لن يخوض أي مباريات رسمية لمدة 17 يوما.