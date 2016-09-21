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اتحاد الكرة يطرح مزايدة علنية لتسويق الدرجة الثانية

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اتحاد الكرة يطرح مزايدة علنية لتسويق الدرجة الثانية اتحاد الكرة يطرح مزايدة علنية لتسويق الدرجة الثانية

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري طرج مزايدة علنية مطلع الأسبوع المقبل لبيع حقوق بث الدوري المصري للدرجة الثانية.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا صباح اليوم الأربعاء في مشروع الهدف، وعلى خلفية الاجتماع قرروا بعض القرارات.

وجاء القرار الأهم بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وكرم كردي وخالد لطيف، لبيع حقوق بث القسم الثاني فضائيا.

وكانت قنوات DMC الرياضية قد أكدت في وقت سابق أنها حصلت على حقوق بث مباريات 21 فريق جماهيري من أندية القسم الثاني خلال الموسم المقبل.

إلا أن اتحاد الكرة قرر طرح مزايدة علنية لبيع حقوق دوري الدرجة الثانية، بعدما رفض المجلس الجديد فكرة بيع الحقوق بالأمر المباشر.

ومن المقرر أن تنتطلق مسابقة الدوري المصري للدرجة الثانية يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل.

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