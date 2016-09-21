الإسماعيلي يتسلم حافلته الجديد.. واحتفالية من الشركة الراعية

تسلم الإسماعيلي حافلة جديدة خاصة به وفرتها له الشركة الراعية يوم الأربعاء.

وسوف تنظم الشركة الراعية احتفالية بالنادي الإسماعيلي بمناسبة تسلم الفريق لحافلته الجديدة.

وكان الإسماعيلي قد استهل مشواره في الدوري المصري بالخسارة من الأهلي بهدف دون رد بالجولة الأولى يوم السبت.

ويواجه الدراويش خلال الجولة الثانية من الدوري نظيرهم الإنتاج الحربي يوم الخميس.

وكان عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي قد قال في وقت سابق إن فريقه سيتسلم حافلته الجديدة الخاصة بالفريق بداية من الأسبوع الثاني من الدوري.(طالع التفاصيل)